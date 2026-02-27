ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケート女子シングルで金メダルを獲得し、時の人となっているアリサ・リュウ（米国）。演技はもとより、その言動も注目の的となっているが、米メディア『CLUTCH POINTS』は26日（日本時間27日）、「アリサ・リュウが交際状況を明かす」と題して記事を公開。本人のコメントとともに、恋愛観を紹介した。 ■「そういう気分じゃない」 五輪後、「4回転の神」ことイリア・マリニンに“熱愛