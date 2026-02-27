わずか2年での交代です。鹿児島銀行の新しい頭取に碇山 浩美 副頭取が就くことが発表されました。現在の郡山明久頭取は、九州フィナンシャルグループの会長に専念し「統合」と「独自性」を加速させるということです。27日午後、鹿児島銀行は会見を開き新たな役員の人事を発表しました。（鹿児島銀行・郡山明久頭取）「4月1日付で私の隣にいる碇山浩美副頭取が取締役頭取に。私は取締役に就任することを決定しました」2