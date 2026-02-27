鹿児島市の鹿児島商業高校で27日、一足早く卒業式が行われました。一昨年、男女共学に舵を切った鹿児島商業。“男子校”最後の世代が旅立ちました。鹿児島市の鹿児島商業高校では、詰襟の制服に身を包んだ3年生116人が旅立ちの日を迎えました。鹿児島商業高校は全国の公立商業高校の中で唯一の男子校でしたが、一昨年、男女共学になりました。“男子だけ”の最後の学年が迎えた卒業。男子校の歴史に一区切りです。式ではそれ