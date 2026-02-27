壱岐市で27日午後、住宅1棟を焼く火事があり、焼け跡から1人の遺体が見つかりました。 27日午後1時35分頃、壱岐市芦辺町で「建物の中から火が出ている」と付近の住民から消防に通報がありました。 警察によりますとこの火事で、木造2階建て住宅1棟が全焼したとみられ、火は約1時間後に消し止められました。 焼け跡からは1人の遺体が見つかっています。 住宅には60代の男性が1人で暮らしていて、現在この男性と連絡が取れていな