G大阪は27日、28日の百年構想リーグ・清水戦（パナスタ）に向け、吹田市内の練習場で非公開練習を行った。清水は昨年まで神戸を指揮した吉田孝行監督が率いる。24年まで神戸に在籍したDF初瀬亮は「タカさんのサッカーをそのままやってきていますね。セカンドボールをどう拾うか。拾えればカウンターにいけるし、一番大事になる」と“神戸スタイル”を警戒した。吉田監督は今季もFWオ・セフンの高さを生かした戦い方を採用する