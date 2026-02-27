『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「田久保前市長 取得した単位は半分卒業に必要な数 全く足りず」についてお伝えします。◇◇◇去年、学歴詐称疑惑が浮上し、大きな騒動となった静岡県伊東市の田久保真紀前市長。静岡県伊東市・田久保真紀市長（当時）「卒業は確認ができませんでした。除籍であることが判明しました」（2025年7月）市長に当選した選挙の際に「東洋大学法学部卒業」と報道機関に虚偽の経歴を