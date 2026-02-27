2月26日、アーティストで女優の平手友梨奈が自身のXを更新。結婚発表以来、沈黙を守っていた彼女が投じた「意味深な1枚」が、ファンの間で大きな反響を呼んでいる。平手はこの日、大きな橋が架かる美しい光景の中、一匹のパンダのぬいぐるみがポツンと佇む写真を公開。コメントは一切添えられず、ただ静かにパンダの背中だけが写し出されていた。「平手さんは、2026年2月11日に俳優の神尾楓珠さんと結婚。同日にそれぞれの公式