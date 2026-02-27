楽天の前田健太が、YouTubeチャンネル『ダグアウト!!!』で公開された動画に出演。同学年である田中将大との関係性について語った。『ダグアウト!!!』場面カット=BS10提供○田中将大との関係性「投げ合ったことも実は1回もなくて」レッド吉田から「同学年の88年世代で一番気が合う選手は? 1人だけ教えてください!」という質問を受けた前田は、坂本勇人の名前を挙げ、1軍に定着し始めた時期が近く、対戦も多かったことを理由に挙げ