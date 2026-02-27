ヤングスキニーが、4月7日よりtvkで放送されるショートアニメ『百鬼夜行抄』の主題歌に新曲「何にもなれない」が起用されたことを発表した。あわせて、Nemuki+（ネムキプラス）編集部のXにてティザー映像も公開された。原作は今市子によるホラー漫画『百鬼夜行抄』。強い霊感を持つ主人公・飯嶋律が、さまざまな妖魔と遭遇する物語で、これまで舞台化やTVドラマ化も実現しており、4月7日には約2年ぶりとなる最新32巻が発売される。