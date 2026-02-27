群馬県高崎発日本語ロックバンドのFOMAREが2月28日23:30より、TVアニメ『TRIGUN STARGAZE』とのコラボレーションによる「スターダスト」アニメ・ミュージックビデオをプレミア公開する。アニメ『TRIGUN STARGAZE』第8話放送後に公開されるかたちだ。2026年1月より放送中のアニメ『TRIGUN STARGAZE』のエンディングテーマに起用されたFOMAREの新曲「スターダスト」は、広大な宇宙での“出会い”や“別れ”そして“友情”をテーマに