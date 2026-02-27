侍ジャパン・大谷翔平投手（３１＝ドジャース）が２７日の壮行試合・中日戦（バンテリン）の試合前練習でフリー打撃に臨み、２８スイングで１１発の柵越えを披露。球場を大きく沸かせた。たかが試合前練習。それでもこのワンシーンこそがこの日のクライマックスだったのかもしれない。ＭＬＢで本塁打王やシーズンＭＶＰを複数回獲得した稀代の長距離打者が打席に入ると球場の空気は一変する。新設されたホームランウイングなど