ことし春にも建物の再建に着手する石川県の輪島朝市通り。いまは金沢に拠点を移す組合員もいますが、今後の復興に向けての思いを取材しました。27日、輪島朝市エリアで行われた会合。輪島市本町商店街振興組合・高森 健一 理事長：「あのエリアに人を集めたいって思いは、間違いなく同じなんで」朝市通りの関係者らが復興に向けて意見を交わしました。あの火災から2年が経った輪島朝市通り周辺。 輪島市の区割り案では、東西に