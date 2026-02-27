The Ravensが、5月9日に千葉・柏PALOOZAより開催する全国ツアー＜THE RAVENS LIVE TOUR 2026 群像劇＞の発表に合わせて、ライブ映像で構成された「天国レイヴンズ」のMVを公開した。「天国レイヴンズ」は、2025年11月に行った対バンツアー＜The Ravens LIVE TOUR 共鳴夜光＞に際し配信リリースされた楽曲。この度のビデオは、本ツアーに同行した映像ディレクター・YUTAROが、The Ravensのライブの熱量そのままに、ライブハウスで収