タレントのほしのあきが27日までにInstagramを更新。美スタイル際立つ姿でファンを驚かせた。【写真】ほしのあき48歳、水着姿が「スタイル抜群」「若すぎる」（10枚）2011年9月に騎手の三浦皇成と結婚、2012年4月には第1子を出産しているほしの。連日、抜群のスタイルや若々しい近影が話題となっている。今回は「足の指、、攣りまくりです多裂筋、腓骨筋、恥骨筋、、ミヤコ先生のレッスンは今まで意識して来なかった部