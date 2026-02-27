累計発行部数3000万部を突破する大ヒットコミックを豪華俳優陣の競演で実写化したシリーズ最新作、映画『ゴールデンカムイ 網走監獄襲撃編』が、いよいよ3月13日（金）よりスクリーンに登場する。埋蔵金をめぐるミステリーやド迫力のアクション、続々と登場する個性豊かなキャラクターなど、すべてが唯一無二の面白さ！圧倒的熱量で観る者を巻き込んでいくような魅力があり、原作未読の人もどっぷりとその沼にハマっていくこと