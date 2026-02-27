NCT WISHが、現在放送中のテレビ東京 ドラマプレミア23/Netflix世界独占見放題配信『キンパとおにぎり〜恋するふたりは似ていてちがう〜』の挿入歌「Same Sky」を本日配信リリースした。本楽曲は、温かいサウンドに乗せて、お互いに支え合う気持ちを描いたレトロポップR&Bな1曲になっているという。歌詞には、「辛いことがあっても僕らは『同じ空の下』にいる、寄り添いながら支え合って進もう」という温かくポジティブなメッ