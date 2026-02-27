(P)&(C) PLEDIS EntertainmentSEVENTEENが、新曲「Tiny Light」を本日配信リリースした。「Tiny Light」は、2026年3月7日よりNetflixにて独占配信されるアニメ『BEASTARS FINAL SEASON』Part2のエンディング主題歌に決定している。WOOZIが作詞・作曲に参加し、どんな困難が訪れても君を絶対に手放さないという、勇気ある告白を込めた楽曲になっているという。SEVENTEENのダイナミックで力強いエネルギーと、CARATに向けた真摯