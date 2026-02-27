Novel Coreが、2026年2月26日よりNetflixにて世界独占配信されているアニメ『刃牙道』のエンディングテーマ「Mountain Top」を本日配信リリースした。新曲「Mountain Top」は、共同制作者のJUGEMをプロデューサーに迎え、アニメ『刃牙道』のエンディングテーマとして書き下ろされた。ロックを基軸に、ロックやヒップホップをはじめとする多彩なNovel Coreのルーツを融合させた1曲に仕上がっているという。「努力する者は、楽しむ者