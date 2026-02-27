デビュー２戦目の若竹賞で２着だったウップヘリーア（牡３歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父エピファネイア）が、毎日杯・Ｇ３（３月２８日、阪神競馬場・芝１８００メートル）で重賞に初挑戦することを２７日、サンデーサラブレッドクラブがホームページで発表した。当初は３月末の自己条件を目指す方針だったが、前走の内容を踏まえて予定を変更。美浦トレセンには来週、帰厩予定となっている。