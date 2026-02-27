3月1日（日）、東京・EX THEATER ROPPONGIにてアルルカン主催イベント＜束の世界 -SONOSEKAI- 2026＞が開催される。4年ぶり2度目の開催となる本イベントには、アルルカンに加えMUCC、キズ、DEZERT、甘い暴力の4バンドが名を連ねる。その強力な布陣ゆえ、チケットはすでにソールドアウト。イベント開催を前に、BARKSでは、暁と各バンドのボーカルとの対談企画を敢行。第3弾に登場するのは、MUCC・逹瑯だ。今回のイベントで唯一“先