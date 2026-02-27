AIが、新曲「ラッキーアイラブユー」を本日リリースした。あわせて、本楽曲のMVが22時30分に公開されることも決定した。本楽曲は、”頑張る受験生の背中を後押しする”、 毎年恒例となる「キットカット」受験応援ソング「ワレバ」のCM展開と並行し、「キットカット」 ブランドソングとして新たに書き下ろされた。“チャンスはキミのために巡ってくるんだ”、“忘れないで君は１人じゃない“と言う、AIらしさ溢れるヒューマンなメッ