第９８回センバツ高校野球大会（３月１９〜３１日・甲子園）の第３回運営委員会が２７日、大阪市の日本高野連で行われた。３月６日に大阪市内で行われる組み合わせ抽選会の方法が発表された。同一地区の出場校同士は準々決勝まで、同一県の出場校同士は決勝まで対戦を避けるため、ブロックやゾーンの振り分けを行う。抽選の順番は以下の通り。〈１〉関東・東京地区６校のブロック分け、本抽選〈２〉近畿地区６校のブロック分