北山宏光（Hiromitsu Kitayama）が、4月22日にシングル「ULTRA」をリリースすることを発表した。北山宏光（Hiromitsu Kitayama）は、2025年12月に株式会社ポニーキャニオンと株式会社TOBEの共同音楽レーベル「RED ON (レッド オン)」へのレーベル移籍を発表。本作は、その「RED ON」からリリースされる第一弾作品となる。表題曲の「ULTRA」は、北山宏光（Hiromitsu Kitayama）自らが作詞を務め、大切な人への真っすぐな想いを綴っ