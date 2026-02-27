ＪＲＡは２７日、京都競馬場ステーションゲート隣の稲荷社付近に、「藤井聡太竜王永世竜王資格獲得記念碑」を設置したと発表した。公開は、２月２８日以降の中央競馬開催日で、京都競馬開催日は９時から閉門まで、場外発売日は９時２０分から閉門まで。石碑は、昨年１１月１２、１３日に京都競馬場１００周年記念事業の一環として行われた「第３８期竜王戦七番勝負第４局」で、藤井竜王が４戦４勝として棋戦５連覇、２３歳３