第９８回センバツ高校野球大会（３月１９〜３１日・甲子園）の第３回運営委員会が２７日、大阪市の日本高野連で行われた。組み合わせ抽選前日の３月５日に行われるキャプテントークは実施方式が変更され、初めてグループディスカッション方式を導入する。４人１組で８班に分かれて、議論、意見交換を行う。テーマは「高校野球で身につけた心・技・体」で、別の班との交流や質疑応答の時間も設け、班ごとに思いや考えを１枚の紙