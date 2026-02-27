離婚伝説が、自身初となるファンクラブライブを東京・大阪の2都市で開催することを発表した。公演は、7月28日に大阪・GORILLA HALL OSAKA、7月31日に東京・Spotify O-EASTの2公演開催。チケット先行も2月27日から受付が開始しており、新規入会者でも申込みができるので、是非ともチェックしていただきたい。当日はライブパフォーマンスに加え、ファンクラブならではの限定コンテンツも実施予定だという。さらに、本公演の記念品も