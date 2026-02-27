ソシエダの公式Xが復帰した様子を伝えたスペイン1部レアル・ソシエダは2月26日、公式X日本語版を更新し、日本代表MF久保建英がボールを使ったトレーニングに取り組む様子の写真を投稿した。1月に負傷した久保の練習復帰に「そろそろ復帰が近づいて来たね」と喜びの声が並んだ。久保は1月18日に開催されたリーグ戦第21節バルセロナ戦に先発出場。だが後半21分に左太もも裏を押さえ倒れ込み、同24分に担架で運ばれて交代した。ク