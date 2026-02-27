資料 岡山県の公立高校の一般入試の志願者数がまとまりました。現在の入試制度になって初めて、県立全日制の平均倍率が1倍を切りました。 岡山県の県立全日制高校50校のうち49校が一般入試を行い、募集定員5698人に対し5650人が志願しました。 平均倍率は0.99倍で1倍を切ったのは現在の入試制度になった2014年以来初めてです。 岡山朝日の普通科が2年連続、津山の普通科・理数科が3年連続など、32校の53学科1コ