女優のジェニファー・ガーナー（53）が、元夫との3人の子どもたちの共同養育の現実について率直に語った。ジェニファーは、バッスル（Bustle）誌のYouTubeシリーズ「One Nightstand」に出演した際、2つの家庭で子供を育てることに伴う「喪失感」と学びについて明かした。 【写真】ストレスたまってる？女優とは思えない激しすぎるキック 映画「デアデビル」で共演し、2005年から18年まで結婚