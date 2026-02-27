香川県教育委員会 香川県の公立高校の一般入試で、受験生1人分の願書が志願先の高校に提出されていなかったことが分かりました。 香川県では2026年からインターネットで出願することになっています。対象の受験生は出願手続きを完了していましたが、高校に願書が提出されていませんでした。 25日、中学校が高校へ調査書などを提出した際にミスが発覚しました。 受験生に責任がないことから、香川県教委は入学願