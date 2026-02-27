明日28日(土)は太平洋側中心、3月1日(日)は全国的に晴れる所が多く、お出かけ日和となるでしょう。週末は季節先取りの暖かさとなる所が多いですが、3日(火)は冷たい雨で気温が低下する見込みです。また、3日(火)は皆既月食が起こる日ですが、雲の広がる所が多く、観察のチャンスがあるのは北海道や西日本の一部となりそうです。明日28日〜3月1日は季節先取りの暖かさ明日28日(土)は、日本の東海上を低気圧が進み、日本付近には北か