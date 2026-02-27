2026年3月3日から全国の量販店やドラッグストアで、ブルボンの3層カップデザート「デザトロワ」シリーズ3品が発売されます。新作は「みかん」「ぶどう」「白桃」の3フレーバー構成で、見た目の彩りと食感の重なりを同時に楽しめる設計です。冷蔵デザート売り場で、ひと目で層の違いが伝わるカップを探している人に注目の新シリーズです！ ブルボン「デザトロワシリーズ3品」 発売日：2026年3月3日（火