台湾・台東の食の魅力を日本市場へ届ける取り組みとして、FOODEX JAPAN 2026に向けた台東パビリオン出展が発表されました。台東県政府は地元の優良企業8社で「チーム台東」を結成し、山と海に育まれた食材と加工品を国際展示会で発信します。茶や米、発酵、地酒、果実加工まで一度に触れられる構成で、台東の食文化を立体的に体感できる発表内容です！ 台東県政府「FOODEX JAPAN台東パビリオン」 記者