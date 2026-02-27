静岡県伊東市の小室山公園つばき園で、2026年3月15日まで「つばき観賞会」が開催中です。会場では約110種の椿の一輪挿し展示と雛飾り展示が行われ、花の色合いをじっくり見比べられます。椿の見頃と小室山の景色を同時に楽しめる、早春の伊東らしいイベントです！ 伊東市「つばき観賞会」 会場：小室山公園つばき園、つばきの館（静岡県伊東市川奈1260-142）開催期間：令和8年2月21日（土）〜令和8年3