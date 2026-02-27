2026年2月26日から3月4日まで、たまプラーザ 東急百貨店で「山葡萄蔓かご販売会」が開催されます。100種類以上のかごバッグを一度に見比べられる初出店催事として、素材感と編みの違いを現地で確かめやすい構成です。1年無料保証と修理体制までセットになった、長く使う前提のバッグ選びができる会期です！ さくら堂「山葡萄蔓かご販売会」 開催期間：2026年2月26日（木）〜3月4日（水）会場：たまプ