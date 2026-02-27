◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日（27日、バンテリンドーム）侍ジャパンと戦う中日のスターティングメンバーが発表されました。中日の先発は柳裕也投手。昨季は14試合の登板で3勝5敗防御率3.29の成績でした。中日は前回23日に戦ったロッテとのオープン戦では、8-0の完封勝利。その試合では田中幹也選手、村松開人選手は途中からの出場。岡林勇希選手、細川成也選手の出場はありませんでした。１岡林勇希（中）２田