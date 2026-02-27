◇侍ジャパンシリーズ2026 名古屋 侍ジャパン-中日(27日、バンテリンドーム)中日との壮行試合の初戦を前に、侍ジャパンのスタメンが発表されました。1番に入ったのはライト・近藤健介選手。続く2番にはセンター・周東佑京選手とソフトバンク勢が並びました。3番にはDeNAの主砲であるセカンド・牧秀悟選手。4番を託されたのは昨年、本塁打王と打点王のタイトルを獲得した佐藤輝明選手でサードをつとめます。そんな佐藤選手に続く5番