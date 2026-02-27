「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２７日、鳴門）川野芽唯（３９）＝福岡・１００期・Ａ１＝がさすがの対応力を見せた。４日目は１０Ｒ１走で、鮮やかな２コース差しを決めて快勝。今節３勝目を挙げて予選を４位でクリアした。今節は新ペラでスタート。いつものように出足やグリップ感を求めたが納得の域には達せず「鳴門はいつもの自分の調整では駄目」と、伸び寄りにシフトするとこれが奏功。「伸び寄りで