俳優の橋本環奈が主演を務めるフジテレビ月9ドラマ『ヤンドク！』（毎週月曜後9：00）の第8話が3月2日に放送される。放送を前に、あらすじと場面カットが公開された。【写真】上目遣いがヤバい…学生服姿の宮世琉弥第8話では、橋本環奈×内田理央×平祐奈が再集合。湖音波、城島麗奈（じょうしま・れな／内田）、堀田真理愛（ほった・まりあ／平）たちが出会い、“マブダチ”になっていくきっかけのシーンが公開となった。