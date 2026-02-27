昨年9月末に閉園した札幌市の民間動物園「ノースサファリサッポロ」の運営会社「サクセス観光」側は27日、獣舎など全ての建築物の撤去を命じる「除却命令」は不適法とする弁明書を市に提出した。市は内容を精査した上で、正式に命令を出すかどうか判断する。弁明書では、市の許可を得ずに20年間にわたり違法に営業を続けたことについて「深く反省し、責任を重く受け止めている」とした。一方で、既に閉園しており、違法建築物