◇ラグザス侍ジャパンシリーズ2026壮行試合侍ジャパン―中日（2026年2月27日バンテリンドーム）侍ジャパンは27日、「ラグザス侍ジャパンシリーズ2026」の壮行試合・中日戦（バンテリンドーム）に臨む。前日に合流したドジャース・大谷翔平投手（31）は試合前練習で合流後初のフリー打撃を行い、28スイング11発の規格外の打撃を披露した。スタンドは悲鳴にも似た驚きの声で終始騒然。侍メンバーや中日選手もケージ裏に並