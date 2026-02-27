「スピードクイーンメモリアル・プレミアムＧ１」（２７日、鳴門）スピードクイーンメモリアル準優は、大滝明日香（４６）＝愛知・８３期・Ａ１＝選手を狙います。大滝選手は静岡支部の選手としてデビューし、愛知の渡辺真至選手と結婚し、愛知支部の選手となりました。今は７月に多摩川で大けがをした渡辺選手をしっかりと支えています。「復帰に向け筋トレを毎日かかさずやり、晴の日はウオーキング、雨の日は室内で自転車