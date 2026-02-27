あのジョイポリスが30周年！CAセガジョイポリスは2026年2月25日、運営する東京・台場の屋内型テーマパーク「東京ジョイポリス」が同年7月12日に開館30周年を迎えることを記念し、周年ロゴを公開しました。【写真】ぜんぜん違う！ これが「国内最大クラスの屋内型テーマパーク」初期の様子です1996年7月12日にオープンした同施設は、国内最大級の屋内型テーマパークとして、これまでに延べ2000万人以上が来館。2026年7月から202