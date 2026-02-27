おとなの週末の読者ならきっと知りたいはずのグルメイベント情報。Web編集部が独自の基準で情報をまとめてみました。是非3月のお出かけの参考にしてみてください。開催中〜3月9日のスタートパンのフェス『紀州の梅酒まつり2026』【概要】和歌山県田辺市の「南紀みらい株式会社」と浅草の「梅と星」がコラボ。紀州の梅酒100種類を好きなだけ楽しめます。【日時】2026年02月04日（水）〜2026年03月01日（日）【開催地】浅草【関連サ