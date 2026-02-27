大谷がフリー打撃でファンをわかせた(C)産経新聞社野球日本代表「侍ジャパン」は2月27日、バンテリンドームで中日との壮行試合を戦う。試合前の練習では、大谷翔平が衝撃のフリー打撃を披露し、28スイング中11本の柵越え。広角に打ち分け、打球が上がるたびにファンの大歓声が響いた。【動画】ただ手を振っただけで大騒ぎ…大谷翔平の自主トレをチェック3年前にも侍ジャパンの一員としてバンテリンドームで衝撃弾を放ったが、