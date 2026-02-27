2025年12月ごろから父親とみられる遺体を金沢市内にある県営住宅の自宅アパートに放置したとして、警察は60歳の娘を死体遺棄の疑いで逮捕しました。調べに対し、容疑を認めていて、警察が動機を調べています。死体遺棄の疑いで逮捕されたのは、本籍・金沢市の無職の女(60)です。警察によりますと、女は2025年12月ごろから、父親（当時85）とみられる遺体を金沢市平和町にある県営住宅の自宅アパートに放置した疑いがもたれています