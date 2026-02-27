銀座コージーコーナーは、2月28日から全国の生ケーキ取扱店（北海道・九州地方および、福井県・京都府・滋賀県・鳥取県・島根県・山口県・愛媛県・高知県に生ケーキ取扱店はない）で「さくらのケーキ」と「さくらと抹茶のモンブラン」を販売する。「さくらのケーキ」は、ふわふわの桜風味スポンジで苺や桜風味クリーム、求肥（ぎゅうひ）などをサンドした、もちふわ食感が楽しめる毎年人気のケーキ。「さくらと抹茶のモンブラン」