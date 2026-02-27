この記事の画像を見る『おやすみレストラン』の著者misato.が贈る、かわいくて、だけどちょっとふしぎな絵の世界『ふしぎ絵物語おかしがどうぶつに大変身！』。えんぴつがサメになったり、りんごが本物のウサギに大変身したり……そんなふしぎな世界観の制作と構成について聞いてみた。――misato.さんのアニメーション作品をもとにした『ふしぎ絵物語』ですが、この本はどういうきっかけで生まれたんでしょうか。misato.：担当