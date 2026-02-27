ユニクロは、シンプルさとフレンチスタイルが調和したワードローブ「UNIQLO and COMPTOIR DES COTONNIERS 2026年春夏コレクション」を3月13日から発売する。フランスで生まれたブランド、コントワー・デ・コトニエは、洗練されたデザインとディテールが魅力。今年春夏のユニクロとのコラボレーションでは地中海沿岸のリゾート地・リヴィエラのエネルギーと色彩に着想を得た、上質な素材づかいと豊かなカラーが織りなすコレクション