「桜と抹茶のアフタヌーンティー」東京駅丸の内駅舎のなかに位置する東京ステーションホテルは、バー＆カフェ カメリアにおいて、春から初夏の季節を感じる「桜と抹茶のアフタヌーンティー」を4月1日から提供する。やさしく華やぐ桜と香り高い西尾抹茶を主役に、ジャパニーズアフタヌーンティーへ昇華。和洋折衷で季節が移り行く彩りを表現している。好立地のホテルからは、アフタヌーンティーとあわせて丸の内の散策もおすすめ。